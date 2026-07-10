В Самаре скорректируют движение на пересечении улиц Авроры и Гагарина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре скорректируют движение на пересечении улиц Авроры и Гагарина, предупредили в мэрии. С 10.00 11 июля до 20.00 14 июля на этом участке будут ремонтировать водовод диаметром 500 миллиметров.

«Для движения будет закрыта одна полоса по улице Гагарина в сторону Безымянки в районе дома №75», – предупредила пресс-служба мэрии.

Также нельзя будет проехать по двум полосам на улице Авроры в направлении выезда из города. Самарцев и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, что с 10 июля в Самаре перекрыли движение на участке улицы Солнечной.

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