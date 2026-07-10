Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре скорректируют движение на пересечении улиц Авроры и Гагарина, предупредили в мэрии. С 10.00 11 июля до 20.00 14 июля на этом участке будут ремонтировать водовод диаметром 500 миллиметров.
«Для движения будет закрыта одна полоса по улице Гагарина в сторону Безымянки в районе дома №75», – предупредила пресс-служба мэрии.
Также нельзя будет проехать по двум полосам на улице Авроры в направлении выезда из города. Самарцев и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Напомним, что с 10 июля в Самаре перекрыли движение на участке улицы Солнечной.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал