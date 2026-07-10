Опасное солнце будет светить в Самаре в выходные

11 июля индекс УФ-излучения достигнет шести баллов уже к 11.00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Высокий ультрафиолетовый индекс грозит самарцам в грядущие выходные – опасное солнце будет светить в субботу и воскресенье. По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июля индекс УФ-излучения достигнет шести баллов уже к 11 часам, а затем вырастет до семи баллов.

«Наносите защиту, надевайте панаму и солнечные очки», – предупреждают синоптики.

12 июля солнце снова будет припекать: к полудню УФ-индекс составит шесть баллов, что соответствует высокому уровню. При этом в выходные возможны дожди и грозы.

А вечером в пятницу, 10 июля, самарцы заполонили пляжи.

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