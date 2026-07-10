Больше 100 домов остались без воды в селе Кинель-Черкассы Самарской области

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители восемь многоквартирных и 110 частных жилых домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Кинель-Черкассы 10 июля произошла серьезная утечка на трубопроводе холодного водоснабжения. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, утечку обнаружили в районе улицы Крестьянской, 176. Об этом стало известно в 20.10, уточнили в ведомстве.

«На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители восемь многоквартирных и 110 частных жилых домов», – прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.

Также без воды остался один социальный объект. МЧС Самарской области контролирует ситуацию.

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