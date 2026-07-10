Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Самарской области 10 июля

В ДТП погиб водитель «семерки». Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Вечером 10 июля в Самарской области произошло жесткое ДТП с жертвами. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», примерно в 18.10 на 28 километре дороги Кошки – Тенеево – Мамыково – Нурлат столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2107. Авария случилась на границе с Татарстаном.

«На месте ДТП работали наши пожарные-спасатели ПСО №49, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи», – прокомментировала пресс-служба учреждения.

В ДТП погиб один человек – водитель «семерки». Еще два человека получили серьезные травмы, их госпитализировали в больницу Нурлата республики Татарстан.

Также 10 июля в Сергиевском районе в ДТП погиб водитель Lada Granta.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал