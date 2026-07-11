«Акрон» предложил 35 миллионов рублей за игрока «Урала»

В прошедшем сезоне Железнов провел за «Урал» 33 матча, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи Фото: с сайта ФК "Урал"..

Тольяттинский «Акрон» предложил «Уралу» 35 миллионов рублей за полузащитника Юрия Железнова, но екатеринбуржцы отказались. Об этом рассказал журналист и инсайдер Иван Карпов.

«Акрон предложил 35 млн за Железнова: Урал отказал, переговоры продолжатся на следующей неделе. Будет странно, если шмели не отпустят 23-летнего хавбека в РПЛ. В ФНЛ поднять трансферную стоимость футболиста за год до истечения контракта будет весьма проблематично», - прокомментировал Карпов.

Иван Карпов уверен – в Тольятти под руководством нового главного тренера «Акрона» Срджана Благоевича полузащитник сможет прогрессировать.

Профессиональную карьеру Железнов начинал в «Сатурне» из Раменского, а в 2021 году перешел в «Урал». Сезон 2023/24 футболист провел в аренде в «Краснодаре-2». В прошедшем сезоне Железнов провел за екатеринбургский клуб 33 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.