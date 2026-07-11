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НовостиОбщество11 июля 2026 6:59

В Жигулевске задержали мужчину за попытку приобрести наркотики

Сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, искавшего «закладку»
Роман ГЕРАСЬКОВ
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Жигулевске в июне этого года сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который искал «закладку». В его отношении возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ - покушение на незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере», - говорится в сообщении.

Мужчину заметили полицейские во время патрулирования. Его поведение показалось странным. В ходе проверки документов подозреваемый вел себя нервно. В отделе по контролю за оборотом наркотиков в телефоне мужчины была обнаружена переписка с торговцем запрещенных веществ, а также фотография с геолокацией тайника.