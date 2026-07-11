«Акрон» продлил соглашение с Константином Марадишвили

В сезоне 2026/27 26-летний футболист будет выступать под номером 22 Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» подписал новый контракт с полузащитником Константином Марадишвили. Новое соглашение рассчитано на три года. Об этом тольяттинский клуб сообщил в своих социальных сетях.

«После истечения годичного контракта мы взяли паузу для проработки всех деталей в условиях смены тренерского штаба. Несмотря на то, что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал Константина, мы рассматриваем его как игрока с бесспорно подтвержденным уровнем мастерства», - прокомментировал генеральный директор ФК «Акрон» Константин Клюшев.

Константин Марадишвили перешел в «Акрон» в прошлом сезоне. За тольяттинскую команду полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах.

В сезоне 2026/27 26-летний футболист будет выступать под номером 22. Ранее номер принадлежал Артему Дзюбе, который побил несколько рекордов в российском футболе, а также стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона».