В Тольятти иномарка сбила ребенка на велосипеде

Мальчик был доставлен в больницу с места ДТП

Вечером 10 июля в Автозаводском районе Тольятти мужчина на Hyundai Creta сбил семилетнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина, двигаясь в жилой зоне в районе дома № 2 по бульвару Гая, допустил наезд на 7-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть», - говорится в сообщении.

От удара велосипедист упал на стоящий рядом Nissan Qashqai. Мальчик был доставлен в больницу с места ДТП. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.