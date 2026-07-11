Водителю ВАЗа было назначено амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром 10 июля в Сызрани столкнулись Газ2818 и ВАЗ 21213. Водитель автомобиля Газ выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Водитель Газ2818 в районе дома № 18 по ул. Парижской коммуны выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21213, осуществляющим поворот», - говорится в сообщении.

Водителю ВАЗа было назначено амбулаторное лечение. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП. Ранее в Тольятти иномарка сбила ребенка на велосипеде.