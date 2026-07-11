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НовостиОбщество11 июля 2026 9:13

В Самарской области женщина сбила подростка на питбайке

В Ставропольском районе иномарка столкнулась с несовершеннолетним на питбайке
Роман ГЕРАСЬКОВ
Подросток был доставлен в больницу с места ДТП

Подросток был доставлен в больницу с места ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

10 июля в 10:30 в Ставропольском районе Самарской области женщина на Kia Rio врезалась в питбайк, которым управлял 16-летний подросток. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самаркой области.

«Женщина, управляя автомобилем Kia Rio, в районе дома №1 по улице 65 СНТ Приморское при повороте не уступила дорогу и допустила столкновение с питбайком Эндуро», - говорится в сообщении.

Подросток был доставлен в больницу с места ДТП. Сотрудники полиции узнают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в Татарстане перевернулся пассажирский автобус из Самары.