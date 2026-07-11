«Акрон» разгромно проиграл «Локомотиву»

Сегодня у «Акрона» запланирована еще одна игра - с «Факелом» Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

11 июля тольяттинский «Акрон» провел контрольную встречу с московским «Локомотивом» в рамках подготовки к новому сезону РПЛ. Игра завершилась разгромной победой столичного клуба со счетом 3:0

В стартов составе на матч у «Акрона» вышли: Тереховский, Эсковаль, Витор, Хаметов, Мамашев, Хосонов, Бистрович, Платон, Ведерников, Меткалов и Холодов.

На сегодня у красно-черных запланирована еще одна товарищеская игра. Вечером «Акрон» сыграет с «Факелом». Встреча запланирована на 18:30 по самарскому времени.