Авиарейс из Сочи в Самару задержали на 11 часов

Задержки связаны с ограничениями воздушного пространства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары не могут вернуться домой из-за задержки авиарейса. Полет перенесли аж на 11 часов. Изначально, самарцы должны были приземлиться в родном городе в 14:50. Однако теперь по расписанию самолет прибудет в Самару лишь в 1:50 12 июля.

Ранее почти на три часа был задержан другой рейс по тому же маршруту – его пассажиры прибудут на берега Волги в 15:00 вместо 12:05. Аналогичная ситуация и в Самаре – из Курумоча не может отправиться рейс в Сочи.

Задержки связаны с ограничениями воздушного пространства, вводимыми из-за угроз атаки беспилотников 11июля. Несмотря на то, что запрет на прием и выпуск самолетов был снят, ситуация пока не нормализовалась.