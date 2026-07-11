«Крылья Советов» уступили казанскому «Рубину»

Команды провели четыре тайма по 30 минут Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» и казанские «Рубин» провели товарищеский матч в рамках летних сборов перед стартом нового сезона РПЛ. Дерби завершилось победой казанцев со счетом 2:0.

Команды провели четыре тайма по 30 минут. Оба мяча в ворота зелено-бело-синих были забиты во вторые 30 минут встречи.

В стартовом составе «Крыльев Советов» вышли: Песьяков, Чернов, Божин, Ороз, Печенин, Костанца, Витюгов, Баньяц, Олейников, Макаров, Рахманович.

Напомним, 18 июля в 20:00 по самарскому времени «Крылья Советов» сыграют с медиакомандой «Матч ТВ».