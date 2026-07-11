В Самаре утвердили проект планирования 16 гектаров у «Вива Ленда»

Строительство стартует с 23-этажного здания на углу Краснодонской и Свободы Фото: Анастасия ФИЛАТОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре утвердили проект застройки 16 гектаров земли напротив ТРК «Вива Лэнд». Соответствующее постановление подписал глава города Иван Носков. Участок ограничен улицами Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулком Юрия Павлова и проспектом Кирова.

Заниматься возведением объектов будет компания «Технический заказчик «Паритет»» из Тюмени. Соглашение о комплексном освоении участка мэрия и застройщик заключили ещё в 2024 году. Строительство стартует с 23-этажного здания на углу Краснодонской и Свободы.

Квартал рассчитан на проживание почти 4,7 тысячи человек. Инвестор возведет детский сад на 240 мест и передаст его городу бесплатно. Также подготовят документацию для школы на 900 учеников, но строить ее будут уже за счет бюджета. Весь проект планируется завершить к 2031 году.