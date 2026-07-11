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НовостиСпорт11 июля 2026 16:39

«Акрон» сыграл вничью с «Факелом»

«Акрон» и «Факел» провели контрольный матч
Роман ГЕРАСЬКОВ
Сегодня это уже вторая товарищеская игра для «Акрона»

Сегодня это уже вторая товарищеская игра для «Акрона»

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в товарищеском матче. Встреча завершился ничьей со счетом 1:1.

В первом тайме команды не смогли забить голов. На 63 минуте счет в матче открыл полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар. На 76 минуте встречи нападающий воронежского клуба Максим Турищев сравнял счет.

Сегодня это уже вторая товарищеская игра для «Акрона». Утром красно-черные сыграли с «Локомотивом» и уступили со счетом 0:3.

Напомним, новый сезон РПЛ начнется для «Акрона» 25 июля домашней игрой с действующим чемпионом страны «Зенитом».