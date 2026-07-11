Суд в Самаре признал недействительными контракты по поставке медизделий на 3,1 млн

Суд взыскал с поставщика 3,1 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительными госконтракты на закупку медицинских расходников на общую сумму 3,1 млн рублей. Иск подавала прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство установило, что заказчик заключил семь отдельных договоров с одним и тем же поставщиком для нужд медлаборатории. Каждый из них был оформлен на сумму до 600 тысяч рублей, что позволило не проводить торги. При этом предмет поставки во всех случаях был одинаковым — закупку искусственно раздробили на несколько частей, чтобы уйти от конкурентных процедур.

Первый суд (арбитраж Самарской области) отказал прокуратуре, сочтя, что товары не идентичны и нарушения закона нет. Однако прокуратура оспорила это решение. Апелляционная инстанция встала на сторону надзорного ведомства: контракты признали ничтожными, деньги взыскали с поставщика. Решение вступило в силу.