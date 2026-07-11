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НовостиСпорт11 июля 2026 18:24

Сергей Булатов прокомментировал поражение от «Рубина»

Сергей Булатов подвел итоги товарищеского матча с казанским «Рубином»
Роман ГЕРАСЬКОВ
Наставник заявил, что общее впечатление от игры скорее позитивное, чем негативное

Наставник заявил, что общее впечатление от игры скорее позитивное, чем негативное

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов подвёл итоги товарищеского матча с казанским «Рубином», который самарцы проиграли со счетом 0:2. Наставник заявил, что, несмотря на поражение, общее впечатление от игры скорее позитивное, чем негативное.

Около часа игрового времени команда действовала уверенно и временами выглядела лучше соперника. Однако высокие тренировочные нагрузки привели к кратковременной потере концентрации, чем воспользовался «Рубин».

Тренер отметил игру молодежи: футболисты, появившиеся на поле во втором тайме, не пропустили ни одного мяча, успешно справившись с оборонительными задачами.

Булатов подчеркнул, что главная цель контрольных встреч — оценить готовность команды и выявить слабые места. В запасе до начала сезона остаётся две недели, и этого времени, по мнению наставника, достаточно, чтобы провести необходимые корректировки.