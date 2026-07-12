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НовостиОбщество12 июля 2026 6:43

Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Самарской области 12 июля

В Самарской области режим беспилотной опасности сняли спустя пять часов
Ирина СИНЕГУБОВА
Беспилотную опасность объявляли в 04:00.

Беспилотную опасность объявляли в 04:00.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, утром в Самарской области сняли режим опасности БПЛА, который действовал с ночи. Отбой объявили в 09:05. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Беспилотную опасность объявляли в 04:00. За время ее действия регион был атакован. В результате этого один человек погиб и трое пострадали. В числе пострадавших есть ребенок. повреждены дома и промпредприятие

Также оказались повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы. Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки БПЛА. В аэропорту Самары на вылет задержали 10 рейсов.

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