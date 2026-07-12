На 11 пляжах Самарской области опасно купаться из-за плохих показателей воды

Управление рекомендует ограничить купание на всех перечисленных пляжах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 30 июня по 10 июля в Самарской области проверили воду на официальных пляжах. В 11 местах пробы воды не соответствовали микробиологическим показателям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

— В Самаре плохая вода оказалась на пляжах I, II и IV очередей набережной, в районе Загородного, на спуске улицы Советской Армии, «Санаторий Можайский», в районе Барбошиной поляны и в Красноглинском районе, — рассказали в пресс-службе.

Также плохие показатели воды выявлены в Тольятти на пляже «Волжский замок» и на «Итальянском пляже», на реке Большой Кинель в Отрадном. Управление рекомендует ограничить купание на всех перечисленных пляжах.

На всех организованных пляжах регулярно ведется лабораторный контроль за состоянием воды и песка. По данным на 10 июля, исследовано 80 проб воды на санитарно-химические показатели, 250 – на микробиологические, 46 – на паразитологические и 392 – на возбудителей инфекционных заболеваний. В результате возбудителей патогенной микрофлоры не нашли.

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