Два человека пострадали в массовом ДТП с большегрузом и легковушками в Самаре

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В субботу, 11 июля, в 07:30 в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадали два человека. 45-летний водитель большегруза Scania устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина ехал по Красноглинскому шоссе со стороны Волжского шоссе в направлении улицы Ногина. Он не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства и в районе строения № 92 врезался в стоящий Hyundai Solaris, который стоял в плотном потоке», – рассказали в пресс-службе.

43-летний мужчина на иномарке наехал на впереди стоящую Lada Granta под управлением 47-летнего водителя и на Reno Logan под управлением 37-летнего водителя. В ДТП пострадали два человека.

Телесные повреждения получили 44-летний пассажир Hyundai Solaris и 10-летний пассажир Lada Granta. Им назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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