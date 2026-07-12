Том Сойер Фест вместе с самарцами создаст мозаичное панно на Безымянке

Мозаика появится в необычной угловой арке дома. Фото: Том Сойер Фест

В июле 2026 года Том Сойер Фест реализует первый проект фестиваля на Безымянке. В рамках него будет создан новый арт-объект. 13 июля с местными жителями проведут встречу, на которой объяснят все подробности.

«Художник Иван Ключников вместе с волонтерами сделает мозаичное панно в угловой арке дома № 13 по улице Краснодонская. Это здание 1952 года постройки с лепниной в виде геральдических лилий – отсыл к французскому стилю ампир. Сам дом выполнен в стиле советского неоклассицизма, в нем находится одна из старейших библиотек Безымянки», – рассказали организаторы.

В библиотеке будут проводится матер-классы, на которых художник познакомит всех желающих с разными техниками мозаики. А к сентябрю в необычной угловой арке появится арт-объект, который будет символизировать особую историю и смысл Безымянки.

13 июля в 18:00 на установочной встрече жителям расскажут, как будут проходить работы по созданию мозаики и как присоединиться к ним. Поучаствовать смогут все желающие.

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