Жители Самары побывали на летнем фестивале с 10 по 12 июля

Все три дня гости принимали солнечные ванны на лежаках и подушках. Фото: Ксения КУРИНСКАЯ

В пятницу, 10 июля, в областном центре стартовал летний фестиваль «Каникула». На три дня с 09:30 до 23:00 двор Самарской третьяковки превратился в настоящий «лагерь» для взрослых и детей. Зарядка, дневной сон и вечерняя дискотека соседствовали с лекциями, концертами и спектаклями.

На террасе проходили занятия йогой и зарядка, в кафе был утренний рейв, а во внутреннем дворе можно было освоить что-то новое на мастер-классах. Все три дня гости принимали солнечные ванны на лежаках и подушках. Рядом работала ярмарка книг. Программа включала в себя концерты, игры, спектакли, лекции и квизы.

Музыка объединила зрителей. Фото: Ксения КУРИНСКАЯ

11 июля на главной сцене выступила популярная группа ЛАМПАБИКТ. Музыка объединила зрителей. Было уютно, по-настоящему дружелюбно и по-летнему тепло. Веранда была полная: люди танцевали, подпевали, улыбались и, кажется, на несколько часов забыли о городской суете.

Особенно всех впечатлила идея исполнителя: спасаясь от июльской жары, зрители вместе с музыкантом сели кругом у озера прямо посреди летней зоны. Солист группы стоял по центру. Так концерт превратился в камерный разговор с каждым, кто оказался рядом. Никакой сцены, никаких барьеров: только музыка, люди и вечернее небо над головой.

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