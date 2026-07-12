Самарский зоопарк показал, как каракал Сэнти отреагировал на подаренную коробку, а львица Сабрины делала зарядку.
«Судя по всему, нашему каракалу приятнее ласки, почесушки и в целом общение с оператором. Коробку она просто забодала, мимо проходя, и все свое внимание уделила человеку. А рыси любят бодаться, особенно в хорошем настроении», – написали в посте.
По словам сотрудников, Сэнти недолюбливает мужчин и часто шипит на них. А львица Сабрина занята полезными тренировками. Она лежит на спине, передними лапами тянется к задним, чередуя их, и вся выгибается, перекатываясь с одного бока на другой.
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