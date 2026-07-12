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НовостиПроисшествия12 июля 2026 13:41

4-летний ребенок пострадал в столкновении двух автомобилей «Опель» в Сызрани

В Сызрани столкнулись Opel Antara и Opel Astra 11 июля
Ирина СИНЕГУБОВА
От госпитализации пострадавшие отказались.

От госпитализации пострадавшие отказались.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 11 июля, в 21:10 в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали два пассажира. 61-летний водитель автомобиля Opel Antara врезался в Opel Astra. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«В Сызрани мужчина ехал по улице Дизельная в направлении улицы Расковой. В районе дома № 10 он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля», – рассказали в пресс-службе.

В это время там двигался 29-летний водитель на Opel Astra. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадали 4-летний ребенок и 28-летний мужчина из второй иномарки.

Несмотря на то, что они получили телесные повреждения, от госпитализации отказались. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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