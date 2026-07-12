СК РФ начнет расследовать атаку БПЛА на Самарскую область

Утром Самарская область подверглась массированной атаке БПЛА. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России займется расследованием преступлений ВФУ против мирных жителей Самарской, Курской и Белгородской областей, а также ДНР. Об этом сообщает СУ РФ в официальном канале МАХ.

«Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений», – рассказали в пресс-службе.

Утром 12 июля Самарская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате этого один человек погиб и трое пострадали, в том числе ребенок. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших. В аэропорту Самары на вылет было задержано 10 рейсов. В этот же день из-за беспилотников в ДНР один человек погиб и 15 пострадали, в Курской области пострадал мужчина, в Белгородской области погиб ребенок и трое жителей ранены.

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