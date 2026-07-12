Роспотребнадзор напомнил самарцам, как избежать заражения от речной рыбы

Свежая рыба должна храниться не более суток при температуре не выше +2 °C. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Самарской области напомнили меры профилактики при хранении и приготовлении речной рыбы, чтобы она не стала источником заражения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Самарской области.

«Нельзя употреблять сырую, недостаточно термически обработанную, недосоленную рыбу. Варить некрупные куски надо не менее 20 минут после закипания, а при приготовлении ухи первую воду важно сливать», – рассказали в пресс-службе.

Прожаривать небольшие куски распластанной рыбы рекомендуется под крышкой на сковороде не менее 20 минут, крупные куски – 30-40 минут. Засаливать мелкую рыбу следует 14 дней, крупную (свыше 25 см) – 40 дней с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы. Обязательно засаливать при холодном копчении.

Горячее копчение проводится при температуре 80 °C не менее 2 часов. Печь пироги с рыбой советуют не менее 1 часа. Замораживать рыбу до 1 кг нужно при -28 °C не менее 41 часа, при -35 °C – не менее 10 часов, в бытовом холодильнике – не менее месяца.

После разделывания рыбы рекомендуется тщательно промывать доски дезинфицирующими средствами и не использовать их для других продуктов. Свежая рыба должна храниться не более суток при температуре не выше +2 °C.

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