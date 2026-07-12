Лишенного прав водителя поймали за рулем пьяным в Самарской области

Расследование продолжается. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Красноярском районе Самарской области полицейские задержали водителя, который ездил за рулем чужой машины пьяный ночью. В Новосемейкино для проверки документов остановили «ВАЗ-21120», 27-летний мужчина не смог показать документы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Нарушителя с признаки опьянения отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование. Оно подтвердило наличие алкоголя в крови водителя», – рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, в марте этого года мужчину лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 45 тысяч рублей. В этот раз после употребления спиртного он решил покататься на машине.

Теперь на жителя региона завели уголовное дело, расследование продолжается. Отечественную легковушку поместили на специализированную стоянку, откуда ее забрал собственник.

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