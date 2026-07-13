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НовостиОбщество13 июля 2026 4:19

В Самаре усилят рейды по лесам и частному сектору из-за жары

Глава Самары призвал жителей соблюдать пожарную безопасность и отдыхать только на официальных пляжах
Елизавета ЖИРНОВА
Из-за сильной жары любая искра грозит пожаром

Из-за сильной жары любая искра грозит пожаром

Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре из-за жаркой погоды усилят рейды по городским лесам и частному сектору. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАКС.

«Из-за сильной жары любая искра грозит пожаром, последствия которого сложно предугадать. Еще раз просим не пренебрегать мерами пожарной безопасности. Берегите себя, близких и городские зеленые насаждения», — написал Иван Носков.

Глава Самары также попросил жителей отдыхать только на официальных пляжах и особенно внимательно следить за детьми.

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