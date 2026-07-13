В Самаре усилят рейды по лесам и частному сектору из-за жары

Из-за сильной жары любая искра грозит пожаром Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре из-за жаркой погоды усилят рейды по городским лесам и частному сектору. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАКС.

«Из-за сильной жары любая искра грозит пожаром, последствия которого сложно предугадать. Еще раз просим не пренебрегать мерами пожарной безопасности. Берегите себя, близких и городские зеленые насаждения», — написал Иван Носков.

Глава Самары также попросил жителей отдыхать только на официальных пляжах и особенно внимательно следить за детьми.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал