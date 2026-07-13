В Самаре ищут подрядчика для противоаварийных работ в доме Тимофеева

Планируют сохранить первоначальный архитектурный облик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре объявили тендер на проектирование противоаварийных и консервационных работ в объекте культурного наследия «Дом Тимофеева» на улице Куйбышева, 38. Начальная цена контракта 1 138 269 рублей, итоги подведут 14 июля 2026 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Здание не эксплуатируется с 1990 годов и находится в руинированном состоянии. Необходимо разработать научно-проектную и рабочую документацию на консервационные работы и противоаварийные мероприятия, включая инженерные расчеты и проект усиления несущих конструкций», — указано в документации закупки.

Это двухэтажное здание с подвалом, построенное в 1851 году по образцовому проекту. В 1903 году его реконструировали с достройкой дополнительного объема. Планируют сохранить первоначальный архитектурный облик и декор главного фасада. Заказчиком выступает департамент градостроительства администрации Самары.

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