В Самаре пройдет лекция о связи кино и музеев

Вход свободный, но нужна предварительная запись Фото: музей Эльдара Рязанова

В Самаре 16 июля в 18:30 пройдет лекция «Музеи и кино» (16+). Ее прочитает доктор исторических наук, культурный антрополог Иван Гринько. Об этом сообщили в пресс-службе музея Эльдара Рязанова.

«Музеи и кино нередко считают противоположностями, однако их роднит куда больше, чем принято думать. Эти сферы тесно связаны: они вдохновляют друг друга, используют схожие образы и персонажей. К тому же перед ними встают похожие задачи, а сюжеты нередко перекликаются», — говорится в сообщении.

На лекции посетители узнают, как сериалы вроде «Игры престолов» влияют на музейный маркетинг и почему некоторые голливудские фильмы начинаются в экспозициях популярных музеев мира. На связь кино и музеев взглянут глазами режиссеров и актеров. Вход свободный, но нужна предварительная запись.

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