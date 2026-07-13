В Самарской области служебная собака помогла найти наркотики на чердаке

Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сотрудники уголовного розыска при участии кинолога со служебной собакой обнаружили наркотики в доме 40-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«О причастности мужчины к незаконному обороту запрещенных веществ стало известно благодаря сообщениям неравнодушных граждан. Для осмотра дома задействовали кинолога, обученная собака помогла детально проверить все помещения», — рассказали в полиции.

На чердаке летней кухни нашли пакеты с веществом и приспособления для употребления наркотиков. Мужчина хранил части запрещенного вещества общей массой свыше 146 граммов. В отношении жителя завели уголовное дело.

Ранее он не был судим, работает в муниципальном предприятии Кошкинского района, воспитывает двоих детей. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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