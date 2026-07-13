В Самаре отменили тендер на ремонт квартиры в особняке Шихобаловых

Восстановительный ремонт, включающий работы по сохранению объекта Фото: Ирина Воинова

В Самаре отменили определение поставщика на восстановительный ремонт жилого помещения в объекте культурного наследия на улице Венцека, 55. Начальная цена контракта составляла 5 615 238 рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Работы планировали провести в квартире № 3 во исполнение судебного решения. Речь идет о восстановительном ремонте объекта культурного наследия», — указано в документации закупки.

Особняк Шихобаловых на улице Венцека, 55 возвели в 1890-е годы по проекту архитектора А. А. Щербачева. Предмет охраны утвержден приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия. Работы должны были провести для восстановления здания и сохранения его как объекта культурного наследия.

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