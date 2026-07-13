Депутат Самарской Губдумы Александр Живайкин подал документы на выборы в Госдуму

Это новый уровень ответственности Фото: самарское реготделение партии «Единая Россия»

В Самарской области депутат регионального парламента Александр Живайкин подал документы для участия в выборах в Государственную Думу РФ. Заявление и полный пакет бумаг он лично передал в избирательную комиссию.

«Готов преодолеть все этапы предвыборной кампании и честно бороться за право отстаивать интересы жителей региона на федеральном уровне. Работа в Госдуме это ответственность иного масштаба. Каждое принятое там решение затрагивает жизнь миллионов россиян», — заявил Александр Живайкин.

Документы у парламентария принял заместитель председателя облизбиркома Алексей Солдатов. Он отметил, что старт кампании это ответственный момент для каждого кандидата и главное это строго соблюдать правовые нормы.

В Самарской губернской думе Живайкин работал в Кинельском избирательном округе № 24. В нижней палате парламента он намерен представлять интересы 163-го округа. Выборы в Госдуму IX созыва пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября.

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