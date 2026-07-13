29% жителей Самары хотя бы раз угрожали работодателю уходом

Каждый десятый наниматель сразу выполняет требования работников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 29% жителей хотя бы раз угрожали работодателю увольнением, чтобы добиться пересмотра зарплаты или условий труда. Мужчины прибегают к такому приему чаще женщин: 31% против 21%. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

«Компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться. Каждый десятый наниматель сразу выполняет требования работников, еще 68% обсуждают компромиссные варианты. Увольняют неудобных только 6%», — говорится в сообщении.

Из тех, кто угрожал увольнением, 55% добились желаемого. Причем женщины достигают цели чаще мужчин: 59% против 50%. Уволиться пришлось 33% опрошенным, а 7% жителей региона остались работать на прежних условиях. Среди самарцев с доходом от 150 тысяч рублей угрожают увольнением 34%, среди тех, кто зарабатывает меньше 30%.

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