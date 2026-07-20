Самарский хлебозавод №5 празднует юбилей «Старосельского» Фото: Предоставлено "КП".

Самарский хлебозавод №5 (ГК «Каравай»), одно из немногих хлебопекарных предприятий Поволжья, сохранившееся с советских времен (работает с 1956 года), в этом году празднует 50-летие самого популярного из своих продуктов – ржано-пшеничного хлеба «Старосельский». В канун этой даты пекари подготовили ролик, в котором с любовью и ностальгией отразили историю страны на протяжении последних десятилетий.

Сегодня хлеб «Старосельский» – один из наиболее любимых самарцами. Его знают несколько поколений горожан. В сутки выпекают около 15 тысяч буханок. Продукт поставляют в магазины Поволжья и Башкирии, в школы и детские сады Самарской области. Этот хлеб отмечен знаками «Достояние губернии» и «Самарское качество».

Пекари сняли клип про поколения и хлеб

К юбилею его начали выпускать в более стильной упаковке, где помимо узнаваемого логотипа в солнышке появились белые воздушные облака на молочно-кофейном фоне.

«Это классический ржано-пшеничный хлеб готовится по традиционной технологии на натуральной молочнокислой закваске с длительным брожением теста, – отметила начальник производственно-технической лаборатории завода Элеонора Ферингер. – Рецепт наши технологи бережно хранят десятилетиями, а вот вариантов формы было несколько. Сейчас печем круглую буханку, а фасуем хлеб целым, в нарезке и половинками. Наш «Старосельский» отличают аппетитный аромат и легкая кислинка».

Всего в ассортименте Самарского хлебозавода №5 80 наименований хлеба, батонов, пирогов и булок, приготовленных по классическим и оригинальным рецептам. Продукция представлена в торговых сетях Поволжья и Урала.

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ОАО «Самарский хлебозавод № 5»

ИНН 6312011866

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