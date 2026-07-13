«КП-Самара» озвучила аудиосказку «Замок моего иммунитета» для детей

Аудиоформат снимает визуальный барьер для незрячих

В Самаре врачи-аллергологи и благотворительный проект «ПростоСказки» при участии радиостанции «Комсомольская правда» выпустили новую аудиосказку «Замок моего иммунитета». Она объясняет детям и взрослым, как работает иммунная система человека.

Сказки призваны снизить тревожность, объясняя сложные медицинские процессы через понятные и добрые истории. Чем понятнее человеку, как работает его организм, тем выше его вовлеченность в заботу о здоровье.

Благотворительный проект реализуется с 2020 года. Изначально он был ориентирован на детей, которые находятся на длительном лечении, ребят с физическими и ментальными нарушениями, паллиативных пациентов. Аудиоформат снимает визуальный барьер для незрячих и слабовидящих слушателей.

Авторами сказки выступили аллерголог-иммунолог Наталья Суздальцева и писатель Сергей Гольдин. Сказку озвучили в студии радио «Комсомольская правда» в Самаре.

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