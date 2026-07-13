Водители предприятия Тольятти стали призерами конкурса профмастерства

Конкурс включал в себя теоретический зачет и практические заезды. Фото: АО «ТОАЗ»

Сотрудники «Тольяттиазота» стали призерами XXIII областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. В ежегодных соревнованиях участвовали 38 профессионалов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Отрадного и Жигулевска.

«Очередная победа наших водителей на региональным уровне является закономерным результатом системного подхода к повышению квалификации персонала и строгому соблюдению стандартов безопасности. Мы гордимся их мастерством», — сказал начальник автотранспортного управления предприятия Вячеслав Мошечков.

Конкурс включал в себя теоретический зачет с проверкой ПДД и практические заезды. Водители на современных автобусах особой большой, большой и средней вместимости показывали себя в скоростном маневрировании, парковке в ограниченном пространстве, заезде в бокс, движении по кругу и точной остановке у пассажирской платформы.

Специалисты производителя аммиака из Тольятти выполняли сложнейшие элементы фигурного вождения на автобусах-гармошках и низкопольном автобусе большого класса. В личном первенстве на «гармошках» отличились Алексей Селиханенко (2 место) и Павел Трошин (3 место), на одинарном — Егор Шкаев (1 место) и Денис Шеремета (2 место).

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