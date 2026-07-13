Самарцам открыли 5G-роуминг на популярных направлениях зарубежного отдыха

В июне самарцы чаще всего выбирали для отдыха Казахстан, Турцию и Абхазию. Фото: пресс-служба МегаФона

Туристам из Самарской области стал доступен 5G-роуминг на наиболее популярных направлениях отдыха. Доступ к сетям пятого поколения открыт на ключевых курортах мира. Воспользоваться услугой могут путешественники с современными смартфонами. Об этом сообщает МегаФон.

По данным оператора, в июне самарцы чаще всего выбирали для отдыха Казахстан, Турцию и Абхазию (45%). Суммарно в этих странах расходуется более 40% всего интернет-трафика. А в список главных летних предпочтений россиян входят Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ.

Во всех этих странах абоненты теперь могут пользоваться сетью пятого поколения. При этом в ОАЭ и Таиланде, а также в Китае, услуги 5G-роуминга доступны во всех сотовых сетях, обслуживающих туристов. 5G-роуминг доступен еще и в Казахстане, Беларусии и Узбекистане.

Для корректного подключения к новым сетям за рубежом необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, высокоскоростной интернет доступен в крупных городах, туристических локациях и вблизи популярных достопримечательностей.

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