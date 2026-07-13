Самарцам дали рекомендации по работе в жару

Если вы работаете на улице и там стоит жара от +32,5 градусов, трудиться без перерывов рекомендуют лишь 15-20 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область находится во власти настоящей летней жары. И если тем, кто уже в отпуске, такая погода только в радость, то тем, кто об отдыхе пока может только мечтать, приходится особенно непросто. Роспотребнадзор дал рекомендации, как организовать рабочий процесс в такую жару.

«При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24-25 градусов», – уточнила пресс-служба ведомства.

Если кондиционера на работе нет, а температура в помещении поднялась до +28,5 градусов, то рабочий день рекомендуют сократить на час, при +29 – на два часа, а при +30,5 градусах и выше – на четыре часа.

Если вы работаете на улице и там стоит жара от +32,5 градусов, трудиться без перерывов рекомендуют лишь 15-20 минут. После чего нужен отдых 10-12 минут в помещении с более комфортной температурой. Защититься от жары поможет спецодежда, также важно соблюдать питьевой режим.

Напомним, что на этой неделе в Самарскую область придет похолодание. К 17 июля температура воздуха может опуститься до +17 градусов.

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