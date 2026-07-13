В России новый метод повысит надежность работы критически важной инфраструктуры

Метод за доли секунды выявляет опасные режимы и автоматически запускает защиту. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод, который помогает предотвращать аварии на производствах и в цифровых системах. В основе научной работы лежит задача, с которой часто сталкиваются сферы энергетики, промышленности, телекома и транспорта.

«Наши ученые разработали алгоритм, который не просто фиксирует сбои, а предотвращает их. Для бизнеса практическая польза решения очевидна. Во-первых, это минимизация времени простоя оборудования и сервисов. Во-вторых, устойчивость инфраструктуры: компании получают надежный инструмент для непрерывных технологических и цифровых процессов. И, наконец, быстрая реакция: решения принимаются автоматически за доли секунды», – рассказал старший управляющий директор банка Николай Тиден.

Опасные изменения в автоматизированных системах управления производством часто могут происходить быстрее, чем успевают сработать традиционные защитные алгоритмы. Это может привести к авариям и нештатным ситуациям, простоям и потере данных.

Метод, предложенный российскими учеными, за доли секунды выявляет опасные режимы и автоматически запускает защитные механизмы. Это переход от пассивного мониторинга к активному управлению рисками. Механизм работает как сверхбыстрый анализатор. Он использует математические формулы, чтобы мгновенно оценить, насколько система близка к сбою. Как только компьютер видит опасное отклонение, он тут же автоматически отдает команду оборудованию исправить ситуацию, не дожидаясь аварии.

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