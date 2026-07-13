Защиту инфраструктуры Самарской области обсудили на совещании 13 июля

Заседание прошло под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Фото: https://max.ru/Fedorischev63

В Самаре 13 июля прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии и штаба Единого национального центра под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Накануне вражеские беспилотники атаковали Самарскую область, один человек погиб, еще трое получили травмы.

«Рассмотрели вопросы реализации дополнительных мер по повышению уровня антитеррористической защищенности предприятий электроэнергетики, других объектов жизнеобеспечения и производственной сферы», – написал Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС.

Также на совещании обсудили защиту инфраструктуры от атак беспилотников. Особое внимание будут уделять объектам энергетики, газоснабжения и теплоснабжения. По словам губернатора, власти ежедневно анализируют ситуацию и предпринимают меры, чтобы становиться сильнее и защищать регион и его жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал