Самарцы подали более 50 инициатив на всероссийский форум

Область занимает 6-е место в рейтинге регионов по числу проектов Фото: администрация Самары

Среди 48 тысяч инициатив на платформе форума «Сильные идеи для нового времени – 2026» разместили 54 проекта от Самары. Свои идеи представили жители города, предприятия и органы власти. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Самарские проекты представлены в трех направлениях: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная экологическая и климатическая инициатива», — рассказали в мэрии.

В следующий этап входит экспертный отбор и формирование топ-листов. Лучшие проекты рекомендуют для поддержки и реализации, а авторы перспективных идей представят их на финальном мероприятии 24-25 августа в Нижнем Новгороде. Самарская область занимает 6-е место в рейтинге регионов по числу проектов.

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