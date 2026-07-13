Половину гостиницы в Сарапульском переулке продают в Самаре за 8,5 млн рублей

Здание предлагают выкупить полностью или частями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продают половину гостиницы, которая расположена в Сарапульском переулке. Объявление можно найти на одном из интернет-сервисов. За эту недвижимость собственник просит 8,5 миллионов рублей.

«В здании два этажа, два входа, 22 комнаты, пять санузлов», – указано в объявлении.

До 2020 года это здание работало как общежитие, а еще раньше имело статус жилого дома, и новый собственник может переоборудовать его в квартиры или комнаты, чтобы потом продать. Также его можно использовать для коммерческих целей, говорится в объявлении.

Общая площадь здания составляет почти 400 тысяч квадратных метров, а на продажу выставлена его часть площадью без малого 200 «квадратов». Впрочем, есть возможность купить его целиком, уверяет автор объявления.

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