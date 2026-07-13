На Самарскую область надвигается гроза с градом и сильным ветром

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В ближайшие пару часов в Самарской области может испортиться погода. Об этом предупредили в Приволжском УГМС. На регион надвигается гроза. Возможна гроза, а ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду.
«Объявлен желтый уровень опасности», – прокомментировала пресс-служба ведомства.
При сильном ветре самарцам советуют, по возможности, меньше выходить на улицу. Если он застанет вас на улице, прячьтесь в подземных переходах или подъездах. А вот стоять у остановок, высоких деревьев, рекламных щитов и прочих непрочных конструкций может быть опасно. Также не стоит парковать рядом с ними машины.
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