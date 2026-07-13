В Самарской области телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионерам

Чаще всего мошенники звонят под видом пенсионных, социальных и государственных служб. Фото: ПАО «МТС»

Анализ данных сервиса «Защитник» показал, кому чаще всего поступают нежелательные звонки в Самарской области. Как оказалось, мошенники выбирают в качестве основным жертв мужчин и женщин пенсионного возраста. Об этом сообщает МТС.

«Бороться с телефонными аферистами становится сложнее, потому что они разрабатывают новые схемы, используют ИИ для подделки голоса и изображений. Наши разработчики тоже применяют разные инструменты для защиты пользователей. Защитник анализирует сотни параметров и блокирует подозрительные вызовы», — рассказал директор компании в Самарской области Александр Меламед.

С помощью дополнительных функций сервис даже может предупреждать абонента о возможном разговоре с мошенником или о том, что с ними общается близкий человек. После пенсионеров следующей уязвимой категорией стали женщины в возрасте 35-44 лет.

Всего за полгода в регионе оператор заблокировал более 21 миллиона звонков. Это на 5 миллионов меньше, чем за тот же период 2025 года. Специалисты видят в этом связь с совершенствованием инструментов цифровой защиты. Чаще всего мошенники звонят жителям Самарской области под видом пенсионных, социальных и государственных служб. Также под видом почтовой доставки и с предложением об инвестициях и заработке.

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