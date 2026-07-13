Форум «Химия большой страны» и хакатон пройдут в Самаре в сентябре

Местом проведения форума станет Дворец спорта имени Высоцкого. Фото: https://vk.com/dvorec_sporta_samara

8 и 9 сентября в Самаре пройдет форум «Химия большой страны», а также химический хакатон. Это станет одним из самых крупных событий отрасли в стране в 2026 году. В Самару приедут лидеры химической промышленности.

«Масштабное мероприятие соберет более 500 ведущих участников рынка, способствуя налаживанию цепочек связей представителей химпрома Самарской области друг с другом и с потенциальными партнерами из других регионов России», – рассказали организаторы.

В рамках форума проведут сессии, выездные круглые столы, выставку с продукцией компаний отрасли. В химическом хакатоне сойдутся ученые-химики, которые будут разрабатывать и защищать проекты. Также участникам обещают культурную программу. Местом проведения форума станет Дворец спорта имени Высоцкого.

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