На предприятиях Самары летом работают более 700 школьников

Чаще всего ребята работают по одному месяцу Фото: администрация Самары.

Летом в Самаре школьники имеют возможность подработать и получить собственные деньги. Только в июле на предприятиях города, в муниципальных и государственных учреждениях к работе приступили более 700 подростков, рассказали в мэрии.

«В основном ребята работают по одному месяцу. Этого вполне достаточно, чтобы понять суть труда, попробовать себя в том или ином направлении, познакомиться с предприятием или учреждением, где они устроены. И успеть отдохнуть», – рассказала замглавы Самары Ольга Слесарева.

Самарские школьники летом работают в поликлиниках, детсадах и даже на заводах. Им поручают работу с документами и архивами, благоустройство и уборку территории, подготовку, проведение мероприятий и т.д.

За июнь и июль в Самаре будут трудоустроены около 2000 подростков от 14 до 17 лет, еще примерно 500 приступят к работе в августе. Ребята работают неполный рабочий день и получают зарплату, которую тратят на свое усмотрение.

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