Июльская жара установилась в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июльская жара установилась в Самарской области. В такую погоду так и тянет отдохнуть у воды. Насколько комфортно сейчас купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 14 июля 2026 года.

Теплее всего вода сейчас у берегов Сызрани – более +25 градусов. Примерно такая же температура сейчас в Черном море у берегов Краснодарского края, так что погода у нас сейчас – курортная.

В Тольятти Волга немного прохладнее – чуть выше +24 градусов. А в Самаре Волга прогрелась лишь до +23 градусов, но для любителей бодрящей воды такая температура идеальна.

На этой неделе в Самарской области сохранится жаркая погода, но могут прийти дожди и грозы.

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