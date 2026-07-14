Житель Самарской области погиб, когда шел вдоль железнодорожных путей

Следователи разбираются в обстоятельствах этого ЧП и оценивают действия ответственных лиц. Фото: Центральное МСУТ СК России

В Самарской области погиб пожилой мужчина на железной дороге. ЧП произошло 9 июля на 905 километре перегона Балашейка – Новообразцовское, рассказали в Центральном МСУТ СК России. Мужчина шел вдоль железнодорожных путей по насыпи. В это время по путям ехал поезд, и человек попал в его габариты.

«Локомотивная бригада подавала звуковые сигналы и применила экстренное торможение», – уточнила пресс-служба ведомства.

От полученных травм пенсионер погиб на месте. По этому факту завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи разбираются во всех фактах этого ЧП и оценивают действия ответственных лиц.

Самарцам напоминают, что важно соблюдать правила безопасности на железной дороге, чтобы не произошло беды. Пассажирам советуют использовать пешеходные мосты, тоннели и настилы, чтобы перейти через пути. Рядом с железной дорогой не стоит использовать наушники и мобильный телефон, чтобы не пропустить приближающийся поезд.

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