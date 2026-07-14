Чайную церемонию по традициям разных эпох проведут в Самаре 18 июля

Мероприятие начнется в 16.00 18 июля. Фото: музей-галерея «Заварка»

В Самаре 18 июля проведут чайную церемонию «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий» (12+) в музее-галерее «Заварка». Мероприятие проведет культуролог Александра Шайдарова.

«Вы совершите путешествие во времени: за одним столом, в одной комнате, вы ощутите смену традиций, вкусов и судеб. От размеренного уклада купеческой семьи до шумной коммунальной жизни, от забытой русской чайной традиции до ее возрождения теперь», – рассказали организаторы.

Начало мероприятия в 16.00, билеты уже в продаже.

А 17 июля в музее состоится авторская экскурсия заведующей Екатерины Гуровой «Прекрасный старый дом» (12+). В ее рамках участники побывают на прогулке по Самарской площади и улице Галактионовской, а потом пройдутся по залам дома Маштакова.

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